Москва, , 13:02 — REGNUM Несколько астероидов, которые пролетят мимо Земли 22 и 23 февраля, не представляют никакой опасности. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук астрофизик Юрий Балега агентству ТАСС.

Учёный напомнил, что крупные астроиды пролетают на расстоянии до миллиона километров от Земли еженедельно. Такие астероиды удобны для наблюдений астрономов, но не представляют опасности для нашей планеты.

«Эти астероиды летят мимо Земли, никакой опасности они для планеты не представляют… вероятность столкновения таких небесных объектов с Землей составляет 1 в 10 млн лет», — подчеркнул Балега.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в американской аэрокосмическом агентстве NASA уведомили о приближении к Земле астероидов 2020 XU6, 2020 BV9, 2021 CC5, 2021 DX1 и 2015 EQ. Диаметр крупнейшего из этих астероидов — 2020 XU6 — составляет 213 метров, однако он пройдёт на расстоянии около четырёх миллионов километров от Земли.

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