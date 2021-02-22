Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Когда в Стокгольме вакцинация от COVID-19 перейдет в следующую фазу, мигранты, проживающие в так называемых «уязвимых районах», будут включены в приоритетную группу по иммунизации жителей столицы Швеции. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Так, в порядке приоритета вакцина поступит в медицинские центры таких городских районов компактного проживания беженцев в Стокгольме, как Ботчюрка, Чиста, Акалла и Спонга-Тенста. В Агентстве общественного здравоохранения Швеции подчеркнули, что при принятии данного решения учитывались «социально-экономические факторы».

Как сообщают журналисты, приоритет при вакцинации от COVID-19 наряду с беженцами, которые «живут в социально уязвимых условиях», отдан людям, страдающим деменцией или тяжелым психическим заболеванием. Данное решение центральных властей являются частью общего плана вакцинации населения Швеции.