Стокгольм, , 14:24 — REGNUM Сразу несколько парламентских партий Швеции критикуют тот факт, что правительство все еще не начало исследовать вопрос легализации в стране третьего пола наряду с мужчинами и женщинами. Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Мне очень жаль, что правительство не осмеливается решать такие вопросы, которые являются спорными и сложными», — заявила официальный представитель «Центристов» по вопросам семейной политики Мартина Йоханссон.

Представитель «Левых» по гражданскому праву Джон Торбьёрнсон также полагает, что правительство Швеции должно как можно скорее начать работу по законодательному закреплению понятия «третьего пола».

«Трансгендеры сегодня очень уязвимы», — заявил политик.