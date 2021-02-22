Минск, , 13:26 — REGNUM В апреле-мае 2021 года планируется приемка в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции, заявил 22 февраля первый заместитель начальника департамента по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Леонид Дедуль, сообщает БелТА.

Первый энергоблок по его словам будет принят в эксплуатацию приемочной комиссией, состав которой будет утвержден распоряжением главы правительства Белоруссии.

«Но до этого на атомной станции будет проведена работа по оценке готовности блока №1 к вводу в эксплуатацию. На станции должны предъявить надзорным органам все необходимые документы», — добавил он.

Он отметил, что в ходе оценки готовности энергоблока к вводу в эксплуатацию проконтролируют не только состояние объектов и систем, но также готовность персонала. Лицензия на эксплуатацию энергоблока будет выдана на основании заключения, которое подготовит Госатомнадзор. Все эти документы предъявят приемочной комиссии.

«Ожидаемые сроки приемки — апрель-май», — отметил Дедуль, добавив, что ввод в эксплуатацию энергоблока будет после положительного заключения комиссии.

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Напомним, в ноябре 2020 года первый энергоблок строящейся в Гродненской области Белоруссии атомной электростанции был включен в объединённую энергосистему страны.

Отметим, генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства атомной электростанции в Белоруссии выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».