Минск, 22 февраля 2021, 13:26 — REGNUM В апреле-мае 2021 года планируется приемка в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции, заявил 22 февраля первый заместитель начальника департамента по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Леонид Дедуль, сообщает БелТА.
Первый энергоблок по его словам будет принят в эксплуатацию приемочной комиссией, состав которой будет утвержден распоряжением главы правительства Белоруссии.
Он отметил, что в ходе оценки готовности энергоблока к вводу в эксплуатацию проконтролируют не только состояние объектов и систем, но также готовность персонала. Лицензия на эксплуатацию энергоблока будет выдана на основании заключения, которое подготовит Госатомнадзор. Все эти документы предъявят приемочной комиссии.
«Ожидаемые сроки приемки — апрель-май», — отметил Дедуль, добавив, что ввод в эксплуатацию энергоблока будет после положительного заключения комиссии.
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Напомним, в ноябре 2020 года первый энергоблок строящейся в Гродненской области Белоруссии атомной электростанции был включен в объединённую энергосистему страны.
Отметим, генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства атомной электростанции в Белоруссии выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».