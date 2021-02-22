Москва, , 12:58 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 12 604 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 12 604 новых случая коронавирусной инфекции выявлены во всех 85 регионах России. Из них 11,2% не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 337 человек. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 12 943 человека.

Наибольший суточный прирост числе случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Москве — 1723 случая. Далее следует Санкт-Петерург — 957 случаев. Затем идут: Московская область (728), Нижегородская область (407), Ростовская область (313).