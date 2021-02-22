Краснодар, , 12:54 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 162 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 22 февраля. Сутками ранее было подтверждено 164 новых случая заражения.

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Возраст новых пациентов от десяти до 87 лет, заражение подтверждено в 93 женщины и 69 мужчин, в том числе шестерых детей. Лидирует по числу новых подтверждённых случаев Краснодар — 54 положительный тест, на втором месте Сочи, где выявили 14 случаев заражения, на третьем месте — Геленджик и Мостовской район, там заразились по девять человек.

На 22 февраля в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили в общей сложности 37 502 человека, из них 2 699 детей. Выздоровели 31 586 пациентов. Скончались за сутки 14 человек с COVID-19, общее число же жертв инфекции на Кубани составило 1838 человек.

В ковид-стационарах продолжают лечение 1131 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 80 пациентов, еще двое — на ЭКМО. Дома лечатся 2 947 человек.