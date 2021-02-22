Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Четыре жителя Евлеборга оказались инфицированы «бразильским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Один из зараженных незадолго до обнаружения у него мутации находился в Стокгольме. Теперь столичные власти Швеции намерены отслеживать распространение это штамма SARS-CoV-2 в Стокгольме. Об этом 22 февраля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«На следующей неделе мы начнем отслеживание мутации в Стокгольме», — заявила главный инфекционист Стокгольмского региона Мария Эстлунд.

Напомним, что первые случаи заражения «бразильским» штаммом SARS-CoV-2 в Швеции были обнаружены 20 февраля в лене Евлеборг.

Главный инфекционист региона Шах Джалал заявил, что речь шла о двух семьях, члены которой заразились мутаций коронавируса. Один из инфицированных ранее посещал Стокгольм.

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