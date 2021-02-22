Стокгольм, , 13:45 — REGNUM «Умеренные», крупнейшая оппозиционная партия в Риксдаге, требуют от правительства Швеции конкретного плана действий на случай возможной третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 22 февраля сообщила газета Dagens Nyheter.

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В частности, оппозиция требует установления четких критериев для выписывания штрафов тем, кто нарушает рекомендации Агентства общественного здравоохранения Швеции. Правительство также должно более серьезно отнестись к превентивным мерам на случай третьей волны, отметили в своей авторской статье лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон и официальный представитель партии по экономической политике Элизабет Свантессон.

Представители оппозиции предложили разъяснить порядок наложения на граждан административных штрафов в случае их отказа носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте в час-пик.

Предлагается также отслеживать распространение в Швеции различных мутаций SARS-CoV-2.