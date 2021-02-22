Стокгольм, , 14:14 — REGNUM В Швеции от COVID-19 за время пандемии умерло на 904 мужчин больше, чем женщин. В свою очередь американские ученые считают, что одно из объяснений заключается в ДНК. О результатах исследований рассказали журналисты SVT Nyheter.

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«Многие гены, играющие важное значение для иммунной системы, находятся в Х-хромосоме (мужская хромосома)», — заявила профессор Сабра Кляйн, работающая в Школе общественного здравоохранения им. Блумберга при университете Джонса Хопкинса (США).

По словам ученых, занятым в исследовательском проекте Global Health 50/50, мужчины страдают от COVID-19 больше, чем женщины. Согласно статистике, при заболевании COVID-19 риск для мужчины попасть в реанимацию вдвое выше, чем для женщины.

Отмечается, что во всем мире смертность для мужчин примерно на 30% превышает аналогичный показатель для женщин.