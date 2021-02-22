Уфа, , 13:10 — REGNUM Матч молодежного футбольного первенства России с участием казанского клуба «Рубин» и команды «Уфа», который должен был пройти в Казани, из-за морозов перенесен на неопределенный срок. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба уфимского клуба.

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При этом матч между «Рубином» и «Уфой» в 15-м туре молодежного первенства России по футболу должен был состояться 24 февраля.

Отметим, ранее из-за морозов бы перенесён на 3 марта матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом», который должен был состояться в Уфе 22 февраля.