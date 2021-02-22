Тайбэй, , 12:37 — REGNUM Министерство экономики Тайваня получило письмо из Белого дома с призывом решить проблему дефицита микросхем для автомобильной промышленности, заявила глава министерства Ван Мэй-Хуа. Об этом сообщает агентство Reuters.

В начале 2021 года крупнейшие мировые автомобилестроительные компании столкнулись с дефицитом полупроводниковых устройств. Из-за этого многие производители были вынуждены приостановить часть линий и снизить объёмы выпуска автомобилей.

Министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа рассказала, что получила письмо от правительства США с призывом принять участие в разрешении этой проблемы. Министр отметила, что уже несколько раз встречалась с руководителями крупнейших производителей микросхем, расположенных на Тайване.

«Мы помогаем всем, чем можем», — подчеркнула Ван Мэй-Хуа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Федерации производителей автомобильного оборудования FIEV заявили, что снижение производства в 2021 году из-за дефицита микросхем составит от 650 тыс. до 1 млн автомобилей.

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