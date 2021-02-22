Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 февраля.

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О возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Максима Горького стало известно примерно в 10:30 мск. Прибывшие спасатели эвакуировали из горящего здания 40 человек. В квартире, в которой находился очаг, было обнаружено тело погибшего мужчины.

Огнём была пройдена площадь 15 кв. метров. Пожар удалось потушить за 40 минут. На месте происшествия работали девять человек и две единицы техники.