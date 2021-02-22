Минск, , 13:09 — REGNUM В Белоруссии зарегистрировали 1144 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 22 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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279 456 случаев инфицирования были зарегистрированы с начала пандемии, 1921 из них оказались смертельными (скончались девять человек за сутки).

269 428 инфицированных выздоровели (были выписаны 898 человек за сутки).

За сутки в Белоруссии провели 9077 тестирований в целях диагностики заражения коронавирусом. 4 799 410 исследований были проведены с начала пандемии.