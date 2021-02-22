Москва, , 13:10 — REGNUM Названы суммы гонораров российских биатлонистов за их выступление на чемпионате мира (ЧМ) в Поклюке (Словения). Это слова известно из таблицы распределения призовых турнира между спортсменами, которую приводит ТАСС.

Согласно этим данным, лучшим из российских спортсменов стал Эдуард Латыпов, который получил €14 250. Вторым стал Карим Халили с €11,15 тыс. призовых, третьим — Александр Логинов, получивший €9,25 тыс. Четвертым стал Матвей Елисеев, который заработал €7,9 тыс.

Отмечается, что большую часть призовых (по €4,5 тыс.) все четыре биатлониста получили за участие в эстафете.

При этом также в списке есть и другие российские спортсмены: Светлана Миронова (€8,8 тыс.), Лариса Куклина (€1750), Ирина Казакевич (€1450) и Евгений Гараничев (€1250).

Отметим, в прошлом году лучшим из спортсменов из России стал Александр Логинов, который в первый раз стал чемпионом мира, победив в спринте, и получил €46,5 тыс.