Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался мужчина в возрасте 71 года. У пациента имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 3 тыс. 53 смерти от COVID-19.

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