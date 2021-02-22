Донецк, , 12:21 — REGNUM В Донецкой Народной Республике в минувшие сутки подтвердили шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 22 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

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Еще у двух пациентов клинико-эпидемиологически был установлен диагноз «COVID-19».

С начала пандемии в ДНР было зарегистрировано 23 717 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 16 397 человек, скончались — 2000 человек.

5320 инфицированных на данный момент получают лечение в условиях стационаров медицинских учреждений и амбулатории.

За сутки было зарегистрировано 27 пациентов с диагнозом «пневмония», 13 из них госпитализированы.

«Всего на лечении 928 пациентов с пневмониями, из них 475 на кислородной поддержке (+9 за сутки)», — сообщили в минздраве.

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Напомним, в предыдущие сутки в ДНР лабораторно подтвердили 106 случаев заражения коронавирусом, у 18 человек инфицирование коронавирусом выявили клинико-эпидемиологически.