Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки зарегистрировано семь летальных исходов от COVID-19, сообщили 22 февраля в оперативном штабе. Это на четыре случая меньше, чем днём ранее, и вдвое меньше недавнего пика суточной смертности в регионе, зафиксированного 18 февраля по итогам предыдущих суток.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Нарастающим итогом с начала пандемии в Ленобласти жертвами ковида, как основной причины смерти, стали 590 человек.

Что касается новых подтвержденных фактов заражения, то за минувшие сутки зафиксировали 183 случая. Это на два случая меньше, чем сутками ранее. Всего в Ленобласти выявили 35 086 случаев инфицирования за время пандемии.

Выздоровели от COVID-19 в регионе 31 596 человек, в том числе 127 пациентов выписаны за минувшие сутки.

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