Мадрид, , 14:09 — REGNUM Похоже, что влияние пандемии коронавируса на кошелек отдельных групп населения уже можно измерить. Миллениалы — известные под английским термином millennials — в возрасте от 24 до 39 лет, являются поколением, которое больше всего пострадало от сокращения своих доходов. Об этом сообщила газета El País.

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Другим негативным воздействием пандемии для данной группы населения стало сокращение рабочего времени. К такому выводу пришли социологи из агентства 40dB в своем отчете «Влияние коронавируса на различные поколения», опубликованном 22 февраля. В ходе исследования были проанализированы доходы населения Испании.

«Пандемия усилила тенденцию, которую мы уже наблюдаем после кризиса 2008 года; в очередной раз молодые люди проигрывают больше всех в таком политическом климате», —заявил аналитик 40dB Стефан Зао.

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