Мадрид, , 14:17 — REGNUM Руководство ведущей оппозиционной «Народной партии» Испании отказывается от дачи комментариев по поводу каких-либо коррупционных скандалов среди ее функционеров. Об этом со ссылкой на заявление лидера партии Пабло Касадо сообщила газета El País.

Спустя два дня после крупнейшего провала своей партии на выборах в Каталонии, состоявшихся 14 февраля, лидер Касадо заявил, что центральное руководство «Народной партии» не собирается давать объяснения «по любому прошлому вопросу, который соответствует личным действиям, которые не принесли пользу партии или даже могли причинить ей вред».

«Такое замалчивание коррупции в рядах «Народной партии» в ближайшие два года столкнется с десятком судебных процессов, которые поставят под сомнение существование политическую организации, которая 15 лет правила в Испании и победила на пяти общенациональных выборах», — отмечают журналисты.

Как отмечают журналисты, партии предстоит пройти через ряд судебных процессов. Политиков из «Народной партии» обвиняют в коррупции, взяточничестве, незаконном получении средств на предвыборную кампанию, препятствованию осуществления правосудия. В течение ближайших двух лет состоятся судебные слушания по десяти различным кейсам.

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