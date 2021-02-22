Каталония, Испания, , 14:15 — REGNUM 21 февраля шестая ночь протестов в Каталонии против ареста рэпера Пабло Хаселя в очередной раз привела к беспорядкам и столкновениям с полицией. Прошедшие демонстрации оказались не менее интенсивными, чем вечером 20 февраля. Об этом сообщила газета El País.

Эпицентром конфликта на этот раз стало Главное управление полиции на улице Виа Лайетана (Барселона). Небольшие группы протестующих бросали всевозможные предметы в силовиков, защищавших здание от вандалов. Вскоре против протестующих были применены силы ОМОНа, оттеснивших зачинщиков беспорядков с улицы.

По данным полиции, в протестах прошедшей ночью приняли участие около 1 000 человек.

По данным местной газеты El Periódico, в ходе беспорядков были задержаны восемь человек. По данным издания El País, один сотрудник полиции Каталонии получил легкие ранения. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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