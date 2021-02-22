Каталония, Испания, , 14:11 — REGNUM 21 февраля в столице Каталонии в очередной раз состоялись протесты после ареста рэпера Пабло Хаселя. В министерстве внутренних дел автономного сообщества осудили манифестации, переросшие в уничтожение городской инфраструктуры, столкновения с полицией и разграбления магазинов. Об этом сообщила газета El País.

Правительство автономного сообщества изменило свою риторику и теперь квалифицирует акции протеста как проявление «чистого вандализма».

Министр внутренних дел региона Микель Сампер признался, что во время кризиса чувствовал себя «одиноким». Действия местного правительства также раскритиковали представители бизнес-сообщества за недостаточную реакцию на продолжающееся насилие.

«По началу было ясно, что речь шла о протесте за свободу выражения мнения, но вскоре это эволюционировало до актов чистого вандализма», — заявил министр Сампер в эфире телеканала TV-3.

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