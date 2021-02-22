Аделаида, Австралия, , 12:20 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице США Шелби Роджерс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Аделаиде. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вероника Кудерметова (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Спортсменка из России уступила американке в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Соперницы провели на корте 1 час 38 минут. За это время Кудерметова подала навылет пять раз, четыре раза ошиблась при подаче и смогла реализовать свой единственный брейк-пойнт. Ее оппонентка за этот же временной отрезок подала навылет четыре раза, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти возможных.

Отметим, в следующем круге турнира WTA в Аделаиде Роджерс встретится с Йоханной Контой из Великобритании.