Село Детчино, Калужская область, 22 февраля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Пожар в комнате общежития губернаторского аграрного колледжа, что в посёлке Детчино Малоярославецкого района Калужской области случился из-за неисправной зарядки для телефона, сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

Detak.ru Губернаторский аграрный колледж в посёлке Детчино Калужской области

«По предварительной информации, пожар произошел из-за оставленного в сети зарядного устройства. Студенты при пожаре не пострадали, в комнате в самые ближайшие дни сделают ремонт. Отчислений студентов по этому поводу не будет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в одной из групп социальных сетей утверждалось, что причиной возгорания в студенческом общежитии стало замыкание некачественно сделанной электропроводки. Якобы студенты ранее жаловались на качество проводки, однако они игнорировались. Также сообщалось о намерениях руководства якобы отчислить студентов и требовании компенсации. Пострадавшими оказались студенты первого курса. У них сгорели все вещи.