Барселона, Испания, , 13:13 — REGNUM В результате очередных акций протеста в Барселоне полиция задержала восемь человек. Об этом 22 февраля сообщает газета El Periódico.

Как отмечают журналисты, прошедшая ночь в Барселоне была относительно спокойной, чем предыдущие пять, поскольку демонстрация по поводу ареста рэпера Пабло Хаселя прошла без серьезных инцидентов.

Тем не менее полицейские рапортовали о нескольких столкновениях по окончании акции протеста и отдельных актах вандализма в центре города.

Согласно подсчетам, сделанным полицией в районе 22:00 (GMT+1), были арестованы восемь человек: пятеро — за попытку ограбления магазина одежды, троих — за беспорядки.

Местным полицейским оказывала поддержку городская гвардия Барселоны.

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