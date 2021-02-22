Луганск, , 12:00 — REGNUM Вооруженные силы Украины 22 февраля обстреляли позиции Народной Милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново, применив ударный беспилотный летательный аппарат малой дальности, сообщили в пресс-службе представительства Луганской Народной Республики в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован в 10:06, украинские силовики сбросили боеприпас ВОГ-17.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в минувшие сутки в Луганской Народной Республике не фиксировались случаи нарушения перемирия вооруженными силами Украины.

Читайте также: ВСУ пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР — СЦКК