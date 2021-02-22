Берлин, , 11:54 — REGNUM Депутат германского бундестага Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») заявил, что он намерен обсудить со своими коллегами депутатами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушает ли Киев международное право.

Политик отметил, что действия украинских властей в отношении Крыма напоминают средневековую осаду.

«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады», — сказал Гердт.

Он пообещал поднять вопрос в бундестаге на комиссии по правам человека, так как все это похоже на ущемление людей, живущих в Крыму, и на нарушение международного права.

«Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды», — подчеркнул Гердт.

Кроме того, депутат бундестага напомнил, что Германия вкладывает миллионы евро в развитие «демократических процессов» на Украине, но при этом «демократическое и толерантное западное общество» до сих пор молчит по вопросу водной блокады Крыма.

Также Гердт удивился, что Украина считает Крым своим, но в то же время издевается над его жителями, перекрывая им воду.

«Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — заметил Гердт.