Рязань, , 12:34 — REGNUM В Рязанской области 22 февраля подтверждено 88 случаев заражения коронавируса, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки, всего в регионе инфекцию выявили уже у 24 тысяч жителей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

С начала пандемии в Рязанской области подтверждены 24 тыс. 46 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 22 тыс. 74 человека, в том числе 81 пациент выписан за истекшие сутки.

Количество смертельных случаев не изменилось — от осложнений при COVID-19 скончались 278 пациентов.