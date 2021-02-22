, 11:48 — REGNUM Объединенные левые намерены добиваться снижения пенсионного возраста и роста минимальной зарплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе съезда.

«Говоря языком конкретных цифр, отмечу, что минимальная стипендия в стране должна составлять — 15 тыс. рублей, минимальная зарплата — 50−60 тыс. рублей, минимальная пенсия 30−35 тыс. рублей, и мы знаем, где взять на это деньги», — обозначил цели Миронов.

Первыми законопроектами объединённой партии в Госдуме следующего, восьмого, созыва станут инициативы о снижении пенсионного возраста, увеличении МРОТ и стипендий студентам, сказал он.

В Москве проходит объединительный съезд партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду».