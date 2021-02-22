Белгород, , 12:34 — REGNUM 115 новых носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 22 февраля, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода.

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Всего в Белгородской области подтверждены 30 тыс. 839 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 28 тыс. 118 человек, из них 209 — выписаны за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три пациента. Всего в регионе зарегистрированы 473 смертельных случая.