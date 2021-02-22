Брянск, , 12:33 — REGNUM Ещё 108 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 22 февраля, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 140 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждены 32 тыс. 285 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 31 тыс. 375 человек.

В лабораториях проведено 453 тыс. 257 исследований на коронавирус, в том числе 1460 — за истекшие сутки.