Старый Оскол, Белгородская область, , 12:32 — REGNUM Складское помещение, где хранились семена подсолнечника, загорелось 21 февраля в городе Старый Оскол Белгородской области. В здании частично обрушилась кровля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре в нежилом здании на улице 8 Марта поступило в дежурную часть в 16:48. Огонь распространился по кровле, общая площадь горения составила две тысячи квадратных метров. К моменту прибытия пожарных кровля частично обрушилась, происходило тление семян подсолнечника.

Пожар ликвидировали в 17:18. Пострадавших и погибших нет. К спасательным работам привлекались 39 человек и 14 единиц техники.