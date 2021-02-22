Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано 957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и скончались 47 человек, сообщили 22 февраля в оперативном штабе. По уровню суточной смертности Петербург в этот раз обогнал Москву, где за вчерашний день умер 41 человек.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

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Новый показатель суточных заражений в Петербурге — на 39 случаев меньше, чем сутками ранее. Менее тысячи заразивших в сутки в Петербурге выявляется второй день подряд. Это соответствует уровню конца октября 2020 года в ходе второй волны пандемии. За всё время, с марта прошлого года, в Северной столице подтверждено 361 607 случаев заражения.

От COVID-19 в городе скончались 10 834 человека, в том числе 47 летальных исходов зафиксированы в последние сутки. Это на два случая меньше, чем в предыдущий день в Петербурге.

Выздоровели в Петербурге 287 990 заболевших, в том числе 1018 — за последние сутки.

За 21 февраля в Петербурге обследовали на коронавирус 14 457 человек.

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