Москва, , 11:42 — REGNUM Объединенная партия левых сил намерена бороться за второе место на выборах в Госдуму восьмого созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе съезда.

«На предстоящих выборах в Госдуму ставим задачу бороться как минимум за второе место», — заявил Миронов.

По его мнению, в России не должно быть монополии одной партии, которая привела к увеличению пенсионного возраста.

«Мы хотим, чтобы у людей были другие зарплаты, пенсии, стипендии. Чтобы в стране заработал закон о молодёжной политике, где молодым людям гарантируется бесплатное образование, получение рабочего места и многое другое», — отметил Миронов.

В Москве проходит объединительный съезд партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду».

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