Пекин, , 11:36 — REGNUM Китайская компания Huawei начала разработку новых технологий, призванных повысить эффективность животноводства и некоторых отраслей промышленности. Об этом сообщает BBC.

Телекоммуникационный гигант начал расширять сферу деятельности на фоне снижения объёмов производства смартфонов. В 2021 году Huawei планирует запустить два новых исследовательских центра, в которых будут изучаться возможности более широкого использования информационных технологий в разных сферах промышленности.

Первый центр будет сотрудничать со свиноводческими фермами, являющимися важным компонентом пищевой промышленности Китая (в этой стране выращивается около половины всех свиней в мире). Одной из задач нового центра станет адаптация технологий искусственного интеллекта к нуждам свиноводческих ферм. Планируется, что эти технологии помогут автоматически выявлять некоторые заболевания, а также контролировать уровень активности, вес и рацион животных.

Второй центр будет размещён в провинции Шаньси на севере Китая. В этой лаборатории будут разрабатываться технологии, которые позволят повысить производительность в угольной промышленности за счёт автоматизации большинства процессов. Основатель Huawei Рен Женфей отметил, что благодаря автоматизации и роботизации в будущем шахтёры смогут ходить на работу «в костюмах и галстуках».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Рен Женфей заявил, что основным приоритетом Huawei на ближайшее время должно стать развитие облачных сервисов.