Новый Орлеан, США, , 11:55 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» переиграл в овертайме команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 120:115.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший в матеч 33 очка. Его коллега по команде — форвард Зайон Уильямсон — сумел оформить во встрече дабл-дабл с 28 очками и 10 подборами.

В составе «Селтикс» самым результативным стал легкий форвард Джейсон Тейтум, который остановился в шаге от дабл-дабла с 32 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Нью-Орлеан», который этой победой прервал серию из двух подряд поражений, 25 февраля проведет встречу с командой «Детройт Пистонс». «Бостон», который выиграл в прошлом матче, днем ранее встретится с клубом «Даллас Маверикс».