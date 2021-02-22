Нью-Йорк, США, , 11:54 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» переиграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 103:99.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал доминиканский центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, оформивший во встрече дабл-дабл с 27 очками и 15 подборами.

У «Никс» самым результативным стал форвард Джулиус Рэндл, также сумевший оформить в матче дабл-дабл с 25 очками и 14 подборами.

Отметим, в следующем матче «Нью-Йорк», который проиграл прошлую встречу, 24 февраля проведет встречу с командой «Голден Стэйт Уорриорз». «Миннесота» потерпела четвертое поражение подряд и в этот же день встретится с клубом «Милуоки Бакс».