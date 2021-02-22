Гюмри, Армения, , 11:23 — REGNUM Ереван заинтересован в расширении и наращивании потенциала 102-й военной базы Российской Федерации в Гюмри (Армения). Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 22 февраля заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

По словам главы оборонного ведомства Армении вопрос усиления и расширения российской военной базы на территории республики стоял всегда на повестке дня и Ереван всегда был в этом заинтересован. Арутюнян связал это с тем, что российская военная база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России.

«Расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», — пояснил он.

Министр обороны Армении также отметил, что руководство оборонного ведомства Российской Федерации учло военно-политические реалии в регионе и предприняло «правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы». Он также выразил уверенность в долгосрочном характере данного процесса.

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Напомним, в конце 2020 года министр обороны Армении отметил, что благодаря военной базе в Гюмри обеспечивается безопасность в регионе. Он также отметил углубление стратегического партнерства и союзнических связей между двумя государствами.