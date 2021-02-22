Орландо, США, , 11:23 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» переиграл команду «Детройт Пистонс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась в пользу хозяев со счетом 105:96.

Наиболее результативным игроком встречи стал черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший во встрече дабл-дабл с 37 очками и 12 подборами. Его — коллега по клубу — французский защитник «Мэджик» Эван Фурнье — принес своей команде еще 29 очков.

У «Детройта» самым результативным стал легкий форвард Джерами Грант, сумевший набрать 24 очка в матче.

Отметим, в следующем матче «Орландо», для которых это третья подряд победа, 24 февраля снова проведет встречу с командой «Детройтом», потерпевшего третье поражение подряд.