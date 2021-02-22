Париж, , 11:04 — REGNUM Первый за 11 лет открытый набор кандидатов в астронавты объявило Европейское космическое агентство (ЕКА). Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Приём заявок будет открыт 31 марта 2021 года и продлится восемь недель. После этого кандидатам предстоит пройти шестиэтапный отбор. Этот набор станет четвёртым в истории ЕКА. Первый набор астронавтов ЕКА был объявлен в 1978 году, последний — в 2008 году.

В ЕКА будут отдавать предпочтение кандидатам с образованием в сфере естественных наук, медицины, инженерии, математики или информатики. Также дополнительные баллы при отборе получат лётчики-испытатели.

«Впервые за десятилетие ЕКА ищет новых астронавтов для участия в величайшем приключении на благо всей Земли», — подчеркнули в ЕКА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Роскосмосе объявили победителей открытого конкурса по отбору в космонавты, начатого в июне 2019 года. Ими стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.