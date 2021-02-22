22 февраля 2021 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 12:09 — REGNUM



СМИ Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск почтил память медиков, погибших от коронавируса, передает Vatican News (Ватикан). 20 февраля в Италии отмечается национальный День памяти врачей, медсестер и санитарных работников, погибших на передовой борьбы с пандемией коронавируса. По этому случаю понтифик обратился с посланием к президенту Папской академии защиты жизни монсеньору Винченцо Палье. Папа Франциск пишет о великодушии и героизме медиков, которые считали свою профессию миссией: «Пример многих наших братьев и сестер, рисковавших жизнью плоть до гибели, вызывает у всех нас глубокую признательность и дает повод для размышлений. Перед лицом столь великого самопожертвования все общество призвано все больше свидетельствовать о любви к ближнему и заботе о других, особенно о самых слабых. Самоотверженность тех, кто и в эти дни работают в больницах и медицинских учреждениях, является «вакциной» от индивидуализма и эгоизма и демонстрирует самое искреннее желание, живущее в сердце человека: быть рядом с теми, кто больше всего в этом нуждается, и посвящать себя другим».

Папа Франциск откроет новые горизонты в Ираке, но является ли его визит своевременным, задается вопросом National Catholic Register (Айрондэйл, США). Сирийский католический патриарх Игнатий Иосиф III Юнан заявил, что визит понтифика является долгожданным и вызовет радость и надежду у всего народа Ирака после многих лет войны и межконфессиональных раздоров. Однако, по его словам, сирийские католики предпочли бы, чтобы визит был отложен «до более благоприятного момента, чтобы вовлечь больше христиан, угнетенных и находящихся на грани отчаяния в течение многих лет в Ираке. Патриарх подчеркнул, что пандемия коронавируса и угрозы безопасности из-за террористических группировок и ополченцев вынудили ограничить визит папы главным образом его встречами с правительственными чиновниками и некоторыми религиозными лидерами. Учитывая это, есть опасения, что поездке Франциска в Ирак будет придан в первую очередь политический оттенок в ущерб конкретным действиям в защиту преследуемых. Растёт число иракских христиан, которые присоединяются к просьбе патриарха Игнатия к папе Франциску отложить визит. И хотя верующие прилагают большие усилия для того, чтобы пребывание понтифика в Ираке прошло гладко, они считают, что Ватикан «глух» к нюансам ситуации в стране, и недоумевают, как он может оправдать идею визита и массовых общественных мероприятий в таких обстоятельствах.

Папа Римский Франциск (сс) Republic of Korea

Папа Римский Франциск «приезжает в Ирак не для того, чтобы решить все проблемы», с которыми сталкиваются местные христианские общины. Как информирует Agenzia Fides (Ватикан), об этом заявил халдейский католический патриарх-кардинал Луис Рафаэль Сако. По его словам, не от понтифика зависит, вернутся ли христиане, эмигрировавшие за границу, в Ирак или возвратят ли христианам отнятое у них имущество. Скорее, это иракское правительство должно создать условия для решения данных проблем, подчеркнул патриарх.

Глава Бюро по исламу Папского совета по межрелигиозному диалогу монсеньор Халед Акаше видит изменение религиозного ландшафта на Ближнем Востоке, пишет Crux (Денвер, США). Одним из факторов тому он видит феминистское движение как в христианстве, так и в исламе. Например, вопрос равенства между мужчинами и женщинами в делах наследования, по его словам, стал проблемой «не только среди христиан, как в Египте и Иордании, но и в странах, где население практически полностью мусульманское, как в Тунисе». Акаше отмечает, что «исламское возрождение» шиитов и суннитов на Ближнем Востоке «пробудило также некоторых христиан». В итоге «религия сегодня стала фактором идентичности, иногда в ущерб национальному чувству принадлежности». Отвечая на вопрос, считает ли он возможной полную секуляризацию Ближнего Востока в сфере государственного управления и политики, монсеньор сказал, что не уверен в секуляризации региона «таким же образом и в той степени», как это происходит на Западе.

В мечети (сс)Vyacheslav Argenberg

Мелькитский архиепископ Алеппо Жан-Клеман Жанбар подверг резкой критике западные санкции против Сирии, рассказывает Kath.net (Линц, Австрия). По его словам, они не имеют «никакого влияния на правительство», однако бьют по «гражданскому населению». Людям не хватает еды, электричества, газа или мазута. Нет возможностей брать ссуды для финансирования крупных покупок. Санкции не имеют «других последствий, кроме как еще больше ввергнуть людей в страдания», подчеркнул архиепископ. Монахиня Мария Люсия Феррейра, которая проживает в местечке неподалеку от границы с Ливаном, отмечает, что «ситуация становится все хуже и хуже, люди умирают от голода, некоторые уже скончались». Многие не могут отапливать свои дома, «выстраиваются в очередь, чтобы купить бензин или мазут, и часто уходят с пустыми руками». Иногда «у нас нет электричества по 12 часов, а когда оно появляется, то часто лишь на полчаса». Жанбар призывает западные правительства, вместо того чтобы оказывать экономическое давление на сирийские власти, вступить в переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

Менее чем через три месяца после создания спорной рабочей группы Конференции католического епископата США (USCCB) по «борьбе» с президентом США Джо Байденом католические епископы распустили ее, передает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). По словам двух епископов, знакомых с этим делом, работа группы в настоящее время завершена, и ей предложено подготовить доклад о причастии, который будет рассмотрен комитетом USCCB по доктринальным вопросам. Пресс-служба Конференции католического епископата отказалась от комментариев.

Джо Байден Ua.usembassy.gov

Ирландские религиозные лидеры осуждают преследования уйгуров-мусульман в китайской провинции Синьцзян и выражают солидарность с тибетскими буддистами, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). Заявление подписали более пятидесяти представителей Церквей, в том числе епископы Католической церкви, Церкви Ирландии, главы мусульманских и иудейских общин, а также межконфессиональных групп. Обещая бросить вызов «самым вопиющим человеческим трагедиям со времен Холокоста, потенциальному геноциду уйгуров и других мусульман в Китае», авторы текста призывают людей веры присоединиться к ним в молитве, выражении солидарности и действиях, чтобы положить «конец зверствам». Как заявил изданию один из подписантов, главный имам и муфтий Ирландии и председатель Ирландского мусульманского совета шейх Умар аль-Кадри, «независимо от деловых отношений с Китаем, ценности и права человека должны быть приоритетными».

Все больше и больше стран Центрально-Восточной Европы, за которыми ухаживает Китай, дистанцируются от азиатского гиганта, считает AsiaNews (Рим, Италия). Одна из них — Литва. Как заявил изданию заместитель министра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас, хотя Вильнюс намерен продолжать диалог с Пекином, он пересматривает свой подход к нему. На недавнем саммите группы «17+1» (государства Центрально-Восточной Европы + Китай) шесть стран — членов ЕС (Литва, Латвия, Эстония, Словения, Румыния и Болгария) прислали младших министров, что, по мнению ряда аналитиков, является оскорблением для китайского лидера Си Цзиньпина. Несмотря на обещания Си увеличить импорт продовольствия из региона, упростить таможенный контроль и сделать доступной китайскую вакцину от коронавируса, большинство участников «17+1» недовольны Пекином. Они отмечают, что китайские инвестиции сократились, а не увеличились, в то время как их собственный торговый дефицит с азиатским партнером вырос. Мейлунас говорит, что его правительство хочет, чтобы ЕС разработал общую стратегию отношений с Китаем. Проблема с литовским предложением в том, что ЕС по-прежнему разделен по вопросу ответа на геополитический вызов Пекину. Германия и Франция решительно поддерживают торговую сделку с Китаем. И лишь небольшие страны, как Чехия и прибалтийские республики, призывают к более жесткому подходу к Пекину, вероятно, под давлением США.

Эгидиюс Мейлунас (сс)Saeima

Белорусский президент Александр Лукашенко на прошлой неделе похвастался тем, что сорвал иностранный «блицкриг» после его спорного переизбрания в 2020 году, пишет La Croix (Париж, Франция). Минск усилил давление, проведя серию обысков в домах журналистов и активистов, а также в офисах правозащитных ассоциаций и профсоюзов. В ходе них пострадали не менее 34 журналистов и активистов в пяти городах страны. Эту операцию Следственный комитет Белоруссии оправдывает расследованием по делу выяснения источников финансирования демонстраций. Выступая на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко осудил «иностранную руку» в протестах последних месяцев, пообещав при этом внести изменения в Конституцию, направленные на сокращение полномочий президента. Его очень расплывчатое обещание не убедило оппозицию, которая призывает к проведению весной новых акций протеста.

Авраам Фоксман призвал президента Польши Анджея Дуду положить конец конфликту, связанному с назначением Томаша Гренюха, известного своими националистическими взглядами, на пост директора филиала Института национальной памяти Польши во Вроцлаве, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Фоксман — ведущая фигура иудео-католического и еврейско-польского диалога, которого высоко ценил папа Иоанн Павел II и ценят папы Бенедикт XVI и Франциск. Его неприятно удивило назначение Гренюха на высокий пост, поскольку тот публично демонстрировал нацистское приветствие, выразил свое восхищение фашистскими лидерами Бельгии и Румынии и проповедовал антисемитизм. По мнению Фоксмана, случившееся портит имидж Польши.

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек выступил с призывом дать бой проникновению христианофобии в страну, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). Как отметил Чарнек, она уже стала фактом в Европе, феномен ненависти и нападок на христиан проявляется, в частности, во Франции, а «некоторые его симптомы обнаружены и в Польше». Об этом он рассказал во время церемонии открытия Центра изучения свободы вероисповедания, который будет оказывать гуманитарную помощь христианам в тех странах, где они подвергаются преследованиям.

По мнению немецкого иезуита Бернда Хагенкорда, папа Франциск опасается, что Католическая церковь в Германии развалится, отмечает KATHPRESS (Вена, Австрия). Некоторые вопросы, которые обсуждает немецкое католическое сообщество, вызывают расколы, например, о восприятии сексуальной морали, включая гомосексуализм и священническое посвящение женщин. В начале своего служения в 2013 году Франциск объявил о предоставлении большей независимости поместным Церквям, напомнил Хагенкорд. Однако разнообразие может быть только в единстве, а сам Ватикан «немного неуверенно и нервно» идет по объявленному им синодальному пути.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».