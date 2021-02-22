Тампа, США, , 10:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» переиграл команду «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Амали-Арена» в Тампе и закончилась в пользу канадской команды со счетом 110:103.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс, который остановился в шаге дабл-дабл с 28 очками и девятью подборами. Камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил во встрече дабл-дабл с 25 очками и 17 подборами.

У «Торонто» самым результативным разыгрывающий Фред Ванвлит, также немного не добравший до дабл-дабла с 23 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Торонто», для которых это четвертая подряд победа, 24 февраля снова проведет встречу с командой «Филадельфией», которая до этого два раза подряд победила.