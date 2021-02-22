Атланта, США, , 10:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» переиграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась в пользу хозяев со счетом 123:115.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хоукс» Трей Янг, который оформил в матче дабл-дабл с 35 очками и 15 результативными передачами.

У «Денвера» самым результативным разыгрывающий Джамал Маррей, сумевший набрать в матче 30 очков.

Отметим, в следующем матче «Атланта», проигравшая прошлую игру, 24 февраля проведет встречу с командой «Кливленд Кавальерс». «Денвер», для которого это вторая подряд победа, в этот же день сыграет с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».