Москва, , 10:35 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев после своего выхода в финал Открытого чемпионата Австралии впервые в своей карьере смог подняться на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновлённую версию которого 22 февраля обнародовала АТР.

По итогам турнира Australian Open — 2021 в активе Медведева стало 9735 очков, что позволило ему занять третью позицию в рейтинге АТР.

Лидером рейтинга остается победитель Открытого чемпионата Австралии — сербский спортсмен Новак Джокович, в активе которого 12 030 очков. На третьем месте представитель Испании Рафаэль Надаль, имеющий 9850 очков.

Еще один российский теннисист — Андрей Рублёв — сохранил восьмую строчку рейтинга, Карен Хачанов опустился с 20-го на 21-е место, а Аслан Карацев, сумевший выйти в полуфинал Australian Open нынешнего года, поднялся на 74 позиции и на данный момент занимает 42-ю строчку.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в финале Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джокавичу.