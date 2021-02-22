Нью-Йорк, США, , 10:04 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Совет по правам человека Организации Объединенных Наций принять меры в связи с «систематическим нарушениями прав человека» в Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Мьянме и Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета по правам человека в ООН.

Рааб утверждал, что Россия якобы не выполняет свои «международные обязательства» и об этом свидетельствует ситуация с блогером Алексеем Навальным, а также разгоны несанкционированных акций протеста в российских городах.

«Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», — сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что на Западе пытаются использовать любой повод для вмешательства в российскую внутриполитическую ситуацию, и даже сами создают для этого поводы. Один из ярчайших примеров — это блогер Навальный. Будучи агентом западного влияния в России и имея прикрытие от определенных кругов российской власти, Навальный под руководством западных спецслужб всячески дискредитирует российскую власть и устраивает различные провокации, как например история с «отравлением». Запад использует это как повод для очередной атаки на Россию. Ведь до сих пор нет никаких доказательств того, что Навальный был отравлен, не говоря уже о том, что к этому были причастны российские спецслужбы.