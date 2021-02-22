Лос-Анджелес, США, , 10:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу гостей со счетом 108:112.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Джеймс Харден, который оформил в матче дабл-дабл с 37 очками и 11 подборами. Ещё 32 очка принес «Бруклину» разыгрывающий Кайри Ирвинг.

У «Клипперс» самым результативным оказался легкий форвард Пол Джордж, сумевший набрать в матче 34 очка. Его коллега по клубу — легкий форвард Кавай Леонард — оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 11 подборами.

Отметим, эта победа стала шестой подряд для «Бруклина», который 24 февраля сыграет с командой «Сакраменто Кингз». «Клипперс», которые в прошлой игре победили, в этот же день встретятся с клубом «Вашингтон Уизардс».