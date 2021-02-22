Петропавловск, Казахстан, , 10:05 — REGNUM В Северо-Казахстанской области 22 февраля из-за сильных морозов школьников перевели на учебу в дистанционном формате. Об этом со ссылкой на диспетчерскую службу департамента по чрезвычайным ситуациям сообщает Казинформ.

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Занятия для учеников всех классов перевели в дистанционный режим в связи с понижением температуры до — 30.

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Напомним, 7 февраля в связи с гололедом, осадками в виде дождя со снегом и метелью в восьми регионах Казахстана было закрыто движение для автомобильного транспорта на автомобильных дорогах республиканского и областного значения.