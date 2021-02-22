Дамаск, 22 февраля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республике один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета «Орион» совершил 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов. Об этом сообщает телеканала «Россия 1».

Nickel nitride Ударный беспилотник «Орион»

В информационном сюжете был показан «Орион» в пустынном камуфляже. Этот беспилотник активно использовался в Сирии. По традиции военной авиации на борту самолета нанесены звезды, которые демонстрируют количество совершенных боевых вылетов.

Кроме того, каждая звезда дополнительно содержит буквы «Р», «Б» или «П». В данном случае «П» — это полеты беспилотника для поиска и подсветки целей, «Б» — полет с нанесением ударов по наземным целям, «Р» — разведывательный полет.

Судя по кадрам, показанный «Орион» выполнил в Сирии 17 полетов с применением оружия, 20 разведывательных полетов и один полет в иных целях.

«Орион» способен находить и поражать цели в тяжелых погодных условиях, а также в ночное время. БПЛА оснащен оптико-локационной системой с тепловизионным каналом.

Разработка данного БПЛА началась в России в 2011 году по заказу Министерства обороны. Был создан средневысотный аппарат большой продолжительности полета. БПЛА «Орион» может находиться в полете около суток. Максимальная взлетная масса «Ориона» — 1100 килограммов, боевая нагрузка — до 250 килограммов.