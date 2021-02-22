Милуоки, США, , 09:51 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась в пользу хозяев со счетом 128:115.

Наиболее результативным игроком встречи стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил в матче дабл-дабл с 38 очками и 18 подборами. Ещё 32 очка принес «Милуоки» легкий форвард Крис Миддлтон.

У «Сакраменто» самым результативным оказался разыгрывающий Тайрис Халибёртон, сумевший набрать в матче 23 очка.

Отметим, эта победа стала второй подряд для «Милуоки» после пяти подряд поражений, клуб 24 февраля сыграет с «Миннесота Тимбервулвз». Для «Сакраменто» это седьмое подряд поражение, команда в этот же день встретится с «Бруклин Нетс».