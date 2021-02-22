Киев, , 09:54 — REGNUM В минувшие сутки на Украине зарегистрировали 3206 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 22 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 307 662 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 1 147 426 человек (1353 человека за сутки). 25 156 человек скончались (53 человека за сутки).

В стационары медицинских учреждений в минувшие сутки госпитализировали 1443 пациента с диагнозом «COVID-19».

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях», — добавил он.

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