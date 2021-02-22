Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Премьера боевика ужасов «Армия мертвецов» режиссёра Зака Снайдера состоится 21 мая. Об этом свидетельствует постер, опубликованный режиссёром в социальной сети Twitter.

Сценарий фильма написан Шэем Хэттеном, Джоби Гарольдом и самим Снайдером. Главные роли исполнили Дейв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера и Тео Росси. Фильм выйдет на видеостриминговой платформе Netflix. Ранее Зак Снайдер также анонсировал приквел готовящегося к выпуску фильма.

«Армия мертвецов» станет первой режиссёрской работой Снайдера после «Лиги справедливости» 2017 года. Тогда Снайдер покинул проект до завершения съёмок, а доработкой фильма занялся Джосс Уидон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года потоковый сервис HBO Max покажет режиссёрскую версию «Лиги справедливости», доработанную Заком Снайдером.